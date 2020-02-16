التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي، يساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، كما أن إضافة التفاح إلى الزبادي، يمنحك قيمة غذائية عالية، لتوافر العديد من العناصر الغذائية الهامة.

تحرير:إسراء سليمان ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد التفاح

الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".

توجد العديد من الأدلة والدراسات، التي توضح أن تناول تفاحة في اليوم، مفيد بشكل كبير للصحة، فوفقًا لـ"Nutritional Journal"، التفاح مصدر غني بـالمواد الكيميائية النباتبة-مثل أتيشين، كيرسيتين وحمض الكلوروجينيك- تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض