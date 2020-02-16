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التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي، يساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، كما أن إضافة التفاح إلى الزبادي، يمنحك قيمة غذائية عالية، لتوافر العديد من العناصر الغذائية الهامة.
تحرير:إسراء سليمان ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد التفاح
فوائد التفاح
الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
توجد العديد من الأدلة والدراسات، التي توضح أن تناول تفاحة في اليوم، مفيد بشكل كبير للصحة، فوفقًا لـ"Nutritional Journal"، التفاح مصدر غني بـالمواد الكيميائية النباتبة-مثل أتيشين، كيرسيتين وحمض الكلوروجينيك- تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض
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الأمراض-التي-يؤثر-عليها-التدخين

4 ثمار تساعدك على تنظيف جسمك من النيكوتين

التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والموت حول العالم، بجانب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبالرغم من أن المدخنين يعلمون جيدًا الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه، إلا أن النيكوتين الموجود بالسجائر، يولد رغبة شديدة، للاستمرار في التدخين، تفوق قدرتك في التغلب على السجائر، لكن ما العمل؟ يقول خبراء التغذية، إنه يوجد العديد من الثمار الصحية، التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، على سبيل المثال: البرتقال والزنجبيل والجزر والليمون، وذلك نقلًا عن "boldsky".
قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
نكهات-مختلفة-من الشاى (1)

للحصول على نوم هادئ تناول شاي الموز أو اللافندر

نتعرض كل يوم لمواقف في العمل أو الحياة بشكل عام، تؤدي إلى زيادة التوتر والضغط النفسي والإجهاد، مما يجعلنا غير قادرين على تحقيق الأهداف، وليس ذلك فقط، بل يؤثر التوتر على النوم أيضًا، ويؤدي إلى الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، لذا ينصح بممارسة الرياضة قبل الذهاب للنوم، مع تناول مشروب دافئ، لاسترخاء العضلات، وبخاصة الشاي، على سبيل المثال شاي اللافندر، يتميز بخصائص علاجية، تساعدك على النوم، كما أن شاي الموز فعال بشكل كبير، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
البيض باشكال مختلفة

دراسة: تناول بيضة واحدة يوميًا تحمي قلبك

يعتبر البيض من الأطعمة الغذائية، التي تحتوي على جميع ما يتطلبه الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة والبروتين والكالسيوم، لذا ينصح بتناوله في جميع الأنظمة الغذائية، لأنه خالي من أي آثار جانبية، فمنذ الصغر وجدنا آبائنا يتحدثون عن أهمية البيض لعظامنا، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فهو مصدر جيد أيضًا بالزنك والسيلينيوم والكبريت، ولكن كم مرة يجب تناول البيض يوميًا؟ كان للدراسات آراء مختلفة حول الاستهلاك، سوف نتعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
مشروبات الزنجبيل

لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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