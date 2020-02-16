التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي، يساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، كما أن إضافة التفاح إلى الزبادي، يمنحك قيمة غذائية عالية، لتوافر العديد من العناصر الغذائية الهامة.
الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
توجد العديد من الأدلة والدراسات، التي توضح أن تناول تفاحة في اليوم، مفيد بشكل كبير للصحة، فوفقًا لـ"Nutritional Journal"، التفاح مصدر غني بـالمواد الكيميائية النباتبة-مثل أتيشين، كيرسيتين وحمض الكلوروجينيك- تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض
توجد العديد من الأدلة والدراسات، التي توضح أن تناول تفاحة في اليوم، مفيد بشكل كبير للصحة، فوفقًا لـ"Nutritional Journal"، التفاح مصدر غني بـالمواد الكيميائية النباتبة-مثل أتيشين، كيرسيتين وحمض الكلوروجينيك- تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والأكزيما، بجانب ذلك، الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة بالتفاح، مرتبطة بتأخير التقدم بالعمر، وفقدان الوزن، وانخفاض معدلات الكوليسترول، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
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فالنظام الغذائي الصحي من أفضل الطرق للوقاية من الأمراض، وتناول تفاحة في الصباح من الخيارات الجيدة، التي يجب أن تبدأ بها يومك، يمكنك أيضًا إضافة التفاح لأي طعام ترغب به، على سبيل المثال سلطة الفواكه والخضراوات، وفيما يلي بعض من الطرق، التي تساعدك على تناول التفاح يوميًا:
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1-التفاح والشوفان
كلً منهما غني بالعناصر الغذائية الهامة، فعليك بتناول وجبة صحية على وجبة الإفطار، مكونة من تفاحة واحدة وقليل من الشوفان، كما أنها سريعة التحضير، وبالنسبة للخطوات، انقع الشوفان طوال الليل، أضف تفاحة مبشورة أو مفرومة، مع القليل من الفواكه المجففة مثال الخوخ والمشمش، واستمتع بوجبة صحية، تمد جسمك بالطاقة.
2-التفاح وسلطة التوت
مزيج التفاح مع سلطة التوت، سيمنحك وجبة غذائية صحية، وخاصة عند تناولها في بداية اليوم، فكلًا منهما غني بمضادات الأكسدة، فعليك بمزج 4 ثمرات من التفاح متوسط الحجم، مع التوت والفراولة، وعليك بخلطهم جيدًا.
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3-فطائر التفاح
يمكنك صنع هذه الفطائر خلال دقائق، وبالنسبة لطريقة التحضير، اصنعي عجينة من البيض والتفاح والزبدة والدقيق وبيكربونات الصودا والسكر والقرفة، تُسكب العجينة بعد ذلك في مقلاة، و تُقدّم ساخنة.
4-التفاح والخضراوات
يمكنك تناول التفاح مع أي نوع من الخضراوات، وخاصة الكرنب، للحصول على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، لأن الكرنب يعمل على الوقاية من بعض أنواع السرطان، وتقليل نسبة الكوليسترول بالجسم، والتعزيز من صحة القلب.
5-التفاح والزبادي
الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي، يساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، كما أن إضافة التفاح إلى الزبادي، يمنحك قيمة غذائية عالية، لتوافر العديد من العناصر الهامة.
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ما سبق مجموعة من الطرق البسيطة، التي تساعدك على تناول وجبة غذائية متكاملة، غنية بالعناصر الغذائية الهامة، تحافظ على صحة الجسم من جانب، ومن جانب آخر تساعدك على فقدان الوزن، لذا لا تنسى تناول وجبة من التفاح والزبادي بالمساء، أما الصباح فابتكر ما تشاء، وبالنسبة للأطعمة المعلبة والوجبات السريعة والحلويات المصنعة، يجب التقليل من تناولها، لآثارها الضارة على صحة الجسم، وزيادة الوزن بشكل غير صحي.
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