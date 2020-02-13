رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

تحرير:محمد فتحي ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م

محمد عثمان الخشت_رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.

في بداية اللقاء تبادل الخشت مع فضيلة مفتي الجمهورية، مناقشة عدد من القضايا الهامة، على رأسها قضية التجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير الفتوى بتغير ظروف العصر وتغير الزمان والمكان.وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القرآن والسنة ليسا تراثًا، بل فوق التراث، ولكن التراث هو ما أنتجه علماء التفسير والفقهاء