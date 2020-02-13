بعد توقف 10 سنوات.. مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
منجم ذهب - أرشيفية
قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005، وفقا لرويترز.
وأقرت مصر العام الماضي، قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم198 لسنة 2014.
وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه
وأقرت مصر العام الماضي، قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم198 لسنة 2014.
وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، وأن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وتضمنت أيضا أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.