بعد توقف 10 سنوات.. مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

منجم ذهب - أرشيفية

قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005، وفقا لرويترز.

وأقرت مصر العام الماضي، قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم198 لسنة 2014. وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه