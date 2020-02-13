سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد توقف 10 سنوات.. مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
منجم ذهب - أرشيفية
منجم ذهب - أرشيفية
قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005، وفقا لرويترز.
وأقرت مصر العام الماضي، قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم198 لسنة 2014. وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه
اقرأ المزيد
البريد والانتاج الحربي

البريد تضخ استثمارات في شراكة لتجديد إطارات الشاحنات

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع حلوان للصناعات الهندسية (م/99 الحربي) وشركة البريد للإستثمار وشركة بريكس لإدارة المشروعات بهدف انشاء مصنع لتجديد وإعادة تصنيع الاطارات المستعملة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 687 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار (2)

انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
كورونا

هل يصمد الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟

تعد الأزمة الصحية في الصين اختبارا للنظام الاقتصادي العالمي ككل، كما أنها تضع ضغوطا إضافية وغير متوقعة على الازدهار الاقتصادي الهشة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت الصحيفة إلى أن المزيد من الدول تغلق حدودها مع الصين وتعلق رحلات الطيران من وإلى الأراضي الصينية، كما أن من المحتمل أن تغلق المصانع في الصين لأسابيع. وتشير المعلومات إلى أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في وفاة 2% من المصابين به، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على اقتصاديات الدول ومنها مصر. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1573 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
مريض-السكر

حقيقة وجود عجز بعقار «الأنسولين» في المستشفيات الحكومية

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.

وقف بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية.. الحكومة ترد

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]