تأجيل دعوى تعليم «توأم زينة» لـ 29 مارس المقبل

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م

أحمد عز وزينة

حددت محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ"توأم زينة"، الطفلين "عز الدين وزين الدين"، ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقيدين بها حاليًّا. معتز الدكر محامي "زينة" دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني يسمى "الإشراف التعليمي"، إذ قال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة.

وقدم «الدكر» للمحكمة حكمًا صادرًا من محكمة الأسرة يؤكد أن موكلته هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لـ«التوأم». وقال الدفاع أمام المحكمة، إن معنى الدعوى المقامة من «عز» هو تحويل الطفلين إلى مدرسة أقل في التعليم، ووالدهما ميسور، ويستطيع سداد المصروفات الدراسية، والتحريات