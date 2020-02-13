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عادل الجبير: قتل جمال خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفًا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: «قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل، أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.
وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، متابعا: «أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين».وأضاف المتحدث:«الأحكام
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كورونا

الاشتباه في إصابة 37 أردنيا وصينيا بـ«فيروس كورونا»

قال عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، اليوم الخميس، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، مضيفًا: «مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد»، متابعًا: «إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار»، موضحًا: «حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا».
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«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الخميس، عن تعرض قاعدة عسكرية تحتضن القوات الأمريكية، بشمال العراق لقصف صاروخي، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.
مجلس الأمن

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ يناير الماضي هدنة هشة، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيد فيها 14 عضوا هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطالب القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار 3 أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
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مصدر: بيروت ستطلب رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي

قال مصدر في الحكومي اللبنانية، إن بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي.
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السلطات السعودية تحتجز عائلة مصرية خلال العمرة

تجرى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالات مع السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية، في قضية توقيف مواطن مصري ونجليه إثر مشادة مع الأمن السعودي، يأتي ذلك، بعدما تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين، كانت تؤدي مناسك العمرة في السعودية، وتم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع عنصر أمني سعودي لدى عودة الأسرة من المناسك.
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الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
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بدأ عام 1952.. هل تلغي السعودية «نظام الكفيل»؟

أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي. وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، بعدما نشرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين. وقالت الوزارة في بيانها: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميا".
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