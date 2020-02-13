عادل الجبير: قتل جمال خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

جمال خاشقجي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفًا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: «قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل، أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، متابعا: «أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين».وأضاف المتحدث:«الأحكام