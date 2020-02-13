إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

حريق - أرشيفية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الحماية المدنية أمس الأول بقيادة اللواء جمال يس، رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، وبدأت عملية الإطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق، وتمت