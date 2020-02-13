جريمة

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
‏تمكن فريق العمل المكون من 150 ‏من عناصر جهات إنفاذ القانون، من ضبط 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة.‏ وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

«سلاح ومخدرات».. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية بالمنزلة

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة، إذ استهدفت الحملة بحيرة المنزلة بنطاق المديرية.
سيطرة-علي-حريق

إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
احمد-عز-وزينة -

تأجيل دعوى تعليم «توأم زينة» لـ 29 مارس المقبل

حددت محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ"توأم زينة"، الطفلين "عز الدين وزين الدين"، ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقيدين بها حاليًّا. معتز الدكر محامي "زينة" دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني يسمى "الإشراف التعليمي"، إذ قال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة.
الألعاب-النارية

«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
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القبض- على- رجل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
اسعاف (1)

«بينهم شقيقين».. تفاصيل وفاة 5 عمال في 6 أكتوبر

رحلة من سوهاج إلى الجيزة بحثا عن لقمة العيش، إلا أن الرحلة إنتهت سريعا وكتبت للعمال الخمسة نهاية مأسوية، إذ لقي مصرعهم إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية بعقار تحت الإنشاء في منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.
كلب

قطعوه بساطور.. حبس المتهمين بقتل «كلب المطرية» 6 أشهر

قضت محكمة جنح المطرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين 6 أشهر لكل منهم، من بينهم اثنان حضوريا وآخرون غيابيا، إذ كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد شوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
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