جريمة

«سلاح ومخدرات».. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية بالمنزلة

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة، إذ استهدفت الحملة بحيرة المنزلة بنطاق المديرية.
جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 11 فرد خرطوش"، و7 خزن آلية و106 طلقات مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 14 قضية مخدرات "اتجار"، وقضية سلاح أبيض ومتهمين مطلوب ضبطهما، فضلا عن تنفيذ 753 حكما بإجمالي 39 متهما، فيما تم تحصيل
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الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
سيطرة-علي-حريق

إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
احمد-عز-وزينة -

تأجيل دعوى تعليم «توأم زينة» لـ 29 مارس المقبل

حددت محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ"توأم زينة"، الطفلين "عز الدين وزين الدين"، ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقيدين بها حاليًّا. معتز الدكر محامي "زينة" دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني يسمى "الإشراف التعليمي"، إذ قال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة.
الألعاب-النارية

«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
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وزارة-الداخلية

بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه. البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
قوات-الشرطة (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
طفل- بورسعيد

قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
المتهمين (3)

ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
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