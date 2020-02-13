«سلاح ومخدرات».. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية بالمنزلة

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م

قوات الشرطة - أرشيفية

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة، إذ استهدفت الحملة بحيرة المنزلة بنطاق المديرية.

جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 11 فرد خرطوش"، و7 خزن آلية و106 طلقات مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 14 قضية مخدرات "اتجار"، وقضية سلاح أبيض ومتهمين مطلوب ضبطهما، فضلا عن تنفيذ 753 حكما بإجمالي 39 متهما، فيما تم تحصيل