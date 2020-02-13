رياضة

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٣ م
مجدي تراوي
مجدي تراوي
أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
وواصل حديثه قائلا: "عبد القادر بدران تأكد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الدوري، وأتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة.. حذرنا اللاعبين من تكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الرجاء، وجاهزون للمباراة، دائمًا ما نلعب تحت ضغط، وهذا حال الفرق الكبيرة". وعن مواجهة الزمالك ثلاث مرات فى شهر واحد، قال:
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يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
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بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.
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الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
الزمالك- وزيسكو‎ (4)

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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