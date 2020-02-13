مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٣ م

مجدي تراوي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".

وواصل حديثه قائلا: "عبد القادر بدران تأكد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الدوري، وأتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة.. حذرنا اللاعبين من تكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الرجاء، وجاهزون للمباراة، دائمًا ما نلعب تحت ضغط، وهذا حال الفرق الكبيرة". وعن مواجهة الزمالك ثلاث مرات فى شهر واحد، قال: