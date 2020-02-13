بيان رسمي من «الطيران» عن أزمة قائد طائرة محمد رمضان: إلغاء الرخصة نهائي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

الطيار أشرف أبو اليسر

أصدرت وزارة الطيران، اليوم الخميس، بيانا رسميا، لحسم حالة الجدل المشتعلة على مدار الأيام الماضية، بسبب أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدني، أنه وفقا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة، ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيا، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.وأكد الحفني، أن القرار يأتي