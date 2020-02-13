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بيان رسمي من «الطيران» عن أزمة قائد طائرة محمد رمضان: إلغاء الرخصة نهائي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م
الطيار أشرف أبو اليسر
الطيار أشرف أبو اليسر
أصدرت وزارة الطيران، اليوم الخميس، بيانا رسميا، لحسم حالة الجدل المشتعلة على مدار الأيام الماضية، بسبب أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها.
وأضاف رئيس سلطة الطيران المدني، أنه وفقا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة، ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيا، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.وأكد الحفني، أن القرار يأتي
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محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
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نائب: تطوير الزراعة يرتبط بمساعدة الدولة للفلاح

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح له، اليوم الخميس، إن محصول الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الغذائية، ورغم ذلك ما زالت أزمات الأرز مستمرة وذلك بسبب تقليص المساحات المنزرعة، مطالبا بتحرير زراعة الأرز وعدم تحديد مناطق لزراعته، وبرفع الغرامات الموقعة على الفلاحين بسبب زراعة الأرز خاصة وأن زراعتها يصب في مصلحة الجميع.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

حقيقة إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن

نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي ينفي تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه

نفى البنك المركزي المصري ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه أو أي فئات أخرى، مشددا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، موضحا في بيان مساء اليوم الخميس، أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، إذ يحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
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