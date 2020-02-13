«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ م

انفجار العراق_أرشيفية

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الخميس، عن تعرض قاعدة عسكرية تحتضن القوات الأمريكية، بشمال العراق لقصف صاروخي، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وأضاف المصدر أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف، مضيفًا أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما