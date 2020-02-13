10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة المهندس إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.

وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي: 1- أحمد جمال السيد 2- عبد العزيز السيد 3- محمود باسم 4- هاني زاهو 5- حسام طارق 6- أشرف عادل 7- أحمد محمد زكي 8- حسن عبد المجيد 9- حامد صبحي 10- عبد الله محسن وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة

وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي:

1- أحمد جمال السيد

2- عبد العزيز السيد

3- محمود باسم

4- هاني زاهو

5- حسام طارق

6- أشرف عادل

7- أحمد محمد زكي

8- حسن عبد المجيد

9- حامد صبحي

10- عبد الله محسن

وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية "ISF"، الذي ينطلق خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم شركة زين للمعارض.

ويقام المعرض بصفة دورية في دبي والمملكة العربية السعودية، وتعد هذه هى المرة الثانية التي تنظم فيها مصر المعرض، حيث نُظم في مصر من قبل في مارس الماضي بالمركز الأوليمبي في المعادي.