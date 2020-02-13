رياضة

10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
جانب من فعاليات المعرض
جانب من فعاليات المعرض
أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة المهندس إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.
وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي: 1- أحمد جمال السيد 2- عبد العزيز السيد 3- محمود باسم 4- هاني زاهو 5- حسام طارق 6- أشرف عادل 7- أحمد محمد زكي 8- حسن عبد المجيد 9- حامد صبحي 10- عبد الله محسن وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة
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مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
ليونيل ميسي (2)

بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (6)

بريزينتيشن ترد على بيان بيراميدز: نرفض استعمال الضغط

قال منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة وقامت باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.
شريف-اكرامى

أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".
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