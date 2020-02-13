إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

قاسم سليماني

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.

وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد 3 يناير الماضي، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وشنت طهران، في وقت سابق، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.وتضم عين الأسد، التي