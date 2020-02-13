إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس
تحرير:وكالات
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م
قاسم سليماني
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد 3 يناير الماضي، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وشنت طهران، في وقت سابق، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.وتضم عين الأسد، التي
وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد 3 يناير الماضي، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وشنت طهران، في وقت سابق، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.
وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
وكانت القوات الأمريكية، احتلت هذه القاعدة، التي تتسع لـ5000 عسكري، بين عامي 2003 و2011.
ومنذ نهاية عام 2014، باتت تضم أكثر من 300 مدرب أمريكي ومستشارين عسكريين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار "عين الأسد" في أواخر عام 2018، حيث كان برفقة زوجته ميلانيا.