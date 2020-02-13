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إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد 3 يناير الماضي، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وشنت طهران، في وقت سابق، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.وتضم عين الأسد، التي
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كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
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كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
العائلة المالكة

طلاق ورحيل.. هزات داخل العائلة المالكة في بريطانيا

تشهد العائلة المالكة حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة نتيجة الهزات التي شهدها قصر باكنجهام وأحدثت حالة من التفكك داخل العائلة التي اعتادت على قائمة طويلة من القواعد واللوائح الصارمة التي يجب على كل فرد الالتزام بها، لكن هذه القواعد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان. وعلى خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، شهدت العائلة هزة بإعلان حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، بيتر فيليبس وزوجته الكندية "أوتم"، انفصالهما، وقالا إنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عامًا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
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كوثراني2

هل ينجح «كوثراني» في ملء فراغ سليماني بالعراق؟

بعد مقتل قائد فيلق القدس بـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني -بضربة أمريكية خلال يناير الماضي- الذي يعد رجل إيران في العراق، كان المأزق الأكبر لدى طهران هو من يخلف مهمة سليماني في العراق؟ وبدأت عبر وكلائها بالبحث عن رجل يدين بالولاء لنظامها للقيام بهذه المهمة، ودخل "حزب الله" اللبناني على الخط من خلال الدفع بمحمد كوثراني، القيادي بالحزب، والذي كان يرافق قاسم سليماني كظله في تحركاته في العراق، بعد قيام حزب الله المدعوم من إيران بعقد اجتماعات عاجلة مع قادة فصائل عراقية مسلحة، وذلك لتوحيد صفوفها والبحث عن خليفة مناسب لسليماني.
دونالد ترامب

النواب الأمريكي: إجراءات لمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران، إذ صوت 228 نائبا في المجلس اليوم الخميس، لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس، فيما صوت 175 نائبا ضد هذا الإجراء، ويقضي هذا الإجراء بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونجرس حالة الحرب أولا، وفقًا لروسيا اليوم. ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله.
عبد الحسين مجدمي

أحد مساعدي سليماني.. مقتل قائد قوات «الباسيج» الإيرانية أمام منزله

ضربة جديدة استقبلها الحرس الثوري الإيراني، إذ فتح مسلحين ملثمين النار على فائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتله، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عبد الحسين مجدمي، ويترأس قوات "الباسيج"- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد، لافتة إلى أنه أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس -الجناح الخارجي-، الذي قتل مؤخرا في غارة أمريكية بالعراق.
تركى-الفيصل (1)

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
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