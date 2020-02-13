علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»
تحرير:محمد أبو زيد
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
محمد رمضان
واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة.
ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
وتابعت: «عيب لما بدل ما تساعده تطلعه كداب وإنه بيستغلك، ولو حتى افترضنا إنه طلب منك الفلوس دي كلها وأنا شبه متأكدة إن ده ماحصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده لكن تسف وتتريق على راجل محترم، وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب».
وأضافت عساف: «اللي
وتابعت: «عيب لما بدل ما تساعده تطلعه كداب وإنه بيستغلك، ولو حتى افترضنا إنه طلب منك الفلوس دي كلها وأنا شبه متأكدة إن ده ماحصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده لكن تسف وتتريق على راجل محترم، وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب».
وأضافت عساف: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي، ومش بيبقى السبب في قطع عيش حد نمبر وان ده بيحس بالناس وبيراعي شعورهم ووجعهم بيحس بالناس اللي مش لاقية تاكل مش بيتمنظر عليهم بالعربيات والطيارات وإنه عنده فلوس.. عرفنا إنك غني ما شاء الله ومعاك فلوس كتير مابتخلصش وإنك راكب أحسن عربيات بس يا نمبر وان في فنانين كتير قوي معاهم فلوس ومش بيتمنظروا بيها كده عشان إن الناس دي فاهمة يعني إيه في ناس تانية مش لاقية اللقمة ولا بيت يسترها وبيحتفظوا بحياتهم لنفسهم عشان مش بيحبوا المنظرة».
وأوضحت: «كفاية منظرة وراجع نفسك عشان مش دايمة لحد وصدقني قطع عيش الراجل اللي قعد في بيتهم عشان صورة تتمنظر بيها على الناس وتزود لايكات ويتكتب إنك أجمد واحد في الكون وإنك سايق طيارة ربنا مش هيعديه بالساهل.. الراجل ده غلط بس عقابه كان قاسي قوي والسبب هو منظرتك.. كلنا بنتصور وبنجيب حاجات وبنسافر وبنعمل اللي يفرحنا بس مش بنعمل كده.. كل يوم في شباب بتموت ولو جه معادنا مش هناخد حاجة معانا افتكر الكلام ده كويس أنا آسفة لو كلامي سخيف بس ماقدرتش أمسك نفسي».
لا يوجد المزيد