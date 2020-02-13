علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

محمد رمضان

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».

وتابعت: «عيب لما بدل ما تساعده تطلعه كداب وإنه بيستغلك، ولو حتى افترضنا إنه طلب منك الفلوس دي كلها وأنا شبه متأكدة إن ده ماحصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده لكن تسف وتتريق على راجل محترم، وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب». وأضافت عساف: «اللي