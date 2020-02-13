الاشتباه في إصابة 37 أردنيا وصينيا بـ«فيروس كورونا»

تحرير:وكالات ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م

قال عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، اليوم الخميس، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، مضيفًا: «مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد»، متابعًا: «إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار»، موضحًا: «حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا».

وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما، كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن وحدة الحجر الصحي «العزل»، استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، حتى الآن 147 حالة اشتباه.وأضاف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق اجراءات منع دخول كورونا إلى المملكة بصرامة تامة، ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه