الاشتباه في إصابة 37 أردنيا وصينيا بـ«فيروس كورونا»
تحرير:وكالات
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
كورونا_أرشيفية
قال عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، اليوم الخميس، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، مضيفًا: «مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد»، متابعًا: «إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار»، موضحًا: «حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا».
وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما، كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن وحدة الحجر الصحي «العزل»، استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، حتى الآن 147 حالة اشتباه.وأضاف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق اجراءات منع دخول كورونا إلى المملكة بصرامة تامة، ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه
وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما، كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن وحدة الحجر الصحي «العزل»، استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، حتى الآن 147 حالة اشتباه.
وأضاف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق اجراءات منع دخول كورونا إلى المملكة بصرامة تامة، ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه وأن الأردن لا يزال خالٍ من الفيروس حتى الآن.
وسجلت الصين، اليوم الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم اللجنة المعنية بشؤون الصحة في الصين، مي فينج: «تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة خطيرة جديدة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة».