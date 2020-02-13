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بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
امال ماهر
امال ماهر
طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.
يذكر أن أخر ألبومات الفنانة أمال ماهر، تم طرحه في يناير 2019، بعنوان «أصل الإحساس»، من إنتاج شركة «فيولين»، إذ ضم الألبوم 16 أغنية تعاونت فيها مع عددًا من الشعراء منهم أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، ومن الملحنين، عمرو مصطفى، خالد عز، وتامر علي، وتامر
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احمد-حلمى-مسلسل-وش-فى-وش (2)

أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.
حكيم (2)

«الله يسامحك» أحدث أغاني حكيم من ألبوم «الراجل الصح»

طرح المطرب الشعبي حكيم، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "الله يسامحك" ضمن أحدث ألبوماته "الراجل الصح"، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسام الدين مصطفى، وهانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، ونشر حكيم الأغنية الجديدة أيضا، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وعلق قائلا: "اسمعوا دلوقتى الله يسامحك حصريا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".
لطيفة

لطيفة تطرح أغنية «قلاب والطبع غلاب» على اليوتيوب

طرحت الفنانة لطيفة على قناة "يوتيوب"، أغنية جديدة "قلاب"، التي تقول كلماتها " قلاب والطبع غلاب.. قلاب وفي ثانية دحلاب". وقبل أيام طرحت "لطيفة" اغنية "ولا في الأحلام" من ضمن أغاني أحدث ألبومات النجمة لطيفة، الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين. وروجت "لطيفة" لألبومها الجديد ونشرت صورة من بوسترات الألبوم علي حسابها الشخصي عبر إنستجرام، ونالالبوستر الدعائي استحسان جمهورها ومتابعيها.
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محمد-رمضان

علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
شقيق- ياسمين- عبد- العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».
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آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبا Soon" في نهاية الفيديو. آمال ماهر اختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عن تقديمها ألبوم «أصل الإحساس».
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فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
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