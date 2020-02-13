بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

امال ماهر

طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.

يذكر أن أخر ألبومات الفنانة أمال ماهر، تم طرحه في يناير 2019، بعنوان «أصل الإحساس»، من إنتاج شركة «فيولين»، إذ ضم الألبوم 16 أغنية تعاونت فيها مع عددًا من الشعراء منهم أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، ومن الملحنين، عمرو مصطفى، خالد عز، وتامر علي، وتامر