تامر مرسي يُعلن انطلاق أول قناة مصرية للقرأن الكريم

تحرير:التحرير ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

تامر مرسي

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة فضائية دينية جديدة بعنوان «مصر قرآن كريم»، إذ نشر مرسي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، البرومو الدعائي للقناة، التي من المقرر أن ينطلق بثها التجريبي غدًا الجمعة، موضحًا أن القناة سيتم إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد 10853 أفقي. من جانبه، قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة، إن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة، التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الإسلامي.

وأضاف صالح، أن القناة تعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم: «الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ علي محمود، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والنقشبندي وغيرهم». وأشار إلى أن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة،