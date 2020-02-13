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تامر مرسي يُعلن انطلاق أول قناة مصرية للقرأن الكريم

تحرير:التحرير ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
تامر مرسي
تامر مرسي
أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة فضائية دينية جديدة بعنوان «مصر قرآن كريم»، إذ نشر مرسي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، البرومو الدعائي للقناة، التي من المقرر أن ينطلق بثها التجريبي غدًا الجمعة، موضحًا أن القناة سيتم إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد 10853 أفقي. من جانبه، قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة، إن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة، التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الإسلامي.
وأضاف صالح، أن القناة تعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم: «الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ علي محمود، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والنقشبندي وغيرهم». وأشار إلى أن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة،
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شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والغردقة، شديد البرودة ليلا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا على الجنوب، وتنشط الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.
الطيار- الموقوف

بيان رسمي من «الطيران» عن أزمة قائد طائرة محمد رمضان: إلغاء الرخصة نهائي

أصدرت وزارة الطيران، اليوم الخميس، بيانا رسميا، لحسم حالة الجدل المشتعلة على مدار الأيام الماضية، بسبب أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها.
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.
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مجلس-النواب (1)

تشريعية النواب تضم القنوات والإذاعة لتعريفات الكيانات الإرهابية‎

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المحرضه على الإرهاب، وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
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