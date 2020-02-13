جريمة

بسبب المترو.. غلق شارع ربيع الجيزي جزئيا لمدة 3 أيام

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م
غلق شارع - أرشيفية
غلق شارع - أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمده 3 أيام، ابتداء من غدًا الجمعة حتى الأحد القادم، لتنفيذ أعمال تحويل مرافق مشروع الحط الرابع من مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال، لإرشاد قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة، وتعزيز الخدمات المرورية لمنع أي تكدسات.  من جانبها تواصل وزارة النقل أعمالها بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمترو أنفاق الهرم، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة
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«سلاح ومخدرات».. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية بالمنزلة

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة، إذ استهدفت الحملة بحيرة المنزلة بنطاق المديرية.
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