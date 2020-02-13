فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

توقيع ومناقشة.. رانية خلاف تحتفل بديوانها «المرأة ذات الوزن المرح» السبت

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
الشاعرة رانية خلاف
الشاعرة رانية خلاف
يقام حفل توقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة رانية خلاف، في السادسة مساء السبت المقبل، بجاليري مشربية في شارع محمود بسيوني بمنطقة وسط البلد، ويصاحب فعاليات الحفل عرض بالشرائح لتجربة الكتابة الارتجالية التفاعلية مع أعمال الفنانين التشكيليين حسام صقر وخالد سراج، وتخصص فقرة رئيسة لمناقشة الديوان، الصادر عن دار أزمنة بعمان الأردن، بمشاركة الباحث والناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات والشاعر والناقد مؤمن سمير.
وكتبت الشاعرة رانية خلاف، قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019، وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. ويعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. «المرأة ذات الوزن المرح» تحتفي ليس فقط بالإيروتيك، لكن أيضا بالفن التشكيلي
اقرأ المزيد
الفنان-التشكيلي-صلاح-عناني

الفنان صلاح عناني: مصر تعيش لحظة تاريخية «فارقة»

أكد الفنان التشكيلي صلاح عناني،أن مصر تعيش الآن لحظة تاريخية لن تتكرر، تتمثل في الحضور المصري القوي في غياب وجود إمبراطورية تحكم العالم، وأنه من هذا المنطلق تنبهت الدولة المصرية للاهتمام بالتوجه نحو القارة الأفريقية باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر،وهو ما ظهر بقوة في دعمها لأمن واستقرار ليبيا في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة. وقال عناني خلال فعاليات الندوة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان: "اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجماهير"، بمشاركة الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من 45 ألف عام وليس 7 آلاف عام كما يزعم الغرب، في محاولة منهم لطمس الهوية الثقافية المصرية.
الكاتب- محمد- حسن -خليفة (1)

«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
اقرأ المزيد من الأخبار
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]