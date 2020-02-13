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بشير الديك: «الفارس والأميرة» تأخر 17 سنة وسعيد بنجاحه

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م
بشير الديك
بشير الديك
أعرب الكاتب الكبير بشير الديك، عن سعادته بنجاح فيلم الأنميشن «الفارس والأميرة»، أول فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، وهو من تأليفه وإخراجه، إذ قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تعبنا فيه أوي وبذلنا فيه مجهود خيالي، والحمد لله على النتائج الإيجابية، والفيلم تأخر حوالي 17 عام ونصف، بسبب التكلفة الإنتاجية، وجزء المعارك الحربية لأنه طويل جدا وأخذ وقت كبير، والفيلم لا يحتمل أجزاء آخرى ممكن نعمل أفلام آخرى»، متابعًا: «آخر مرة سافرت إلى الأردن في افتتاح عرض الفيلم، وفي أول شهر مارس سوف يشارك الفيلم في مهرجان الأقصر، وفي 27 مارس سوف نشارك في مهرجان لسينما الرسوم المتحركة بالمغرب».
وأضاف الديك: «سيتم إفتتاح المهرجان بفيلم الفارس والأميرة وهو مهرجان مهم جدا». وعن الفنانين المشاركين في الفيلم قال: «عبد الرحمن أبو زهرة بشكل أساسي مبسوط برد فعل الناس وكذلك مدحت صالح». وكان العرض الأول للفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، كما عرض في مهرجان مالمو للسينما العربية
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محمد-رمضان

علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
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شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».
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بعد تعويض الـ9 ملايين.. «الطيار الموقوف» يكشف تطورات أزمته مع محمد رمضان

ما زالت الأزمة مشتعلة بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة على خليفة دخول الأول قمرة القيادة، وطلب التقاط صورة شخصية معه، لكن رمضان نشر الصورة دون علمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. «التحرير» تواصلت مع الطيار الموقوف ليكشف كواليس اشتعال الأزمة مؤخرا، ويرد على الفنان الذي تحدث عن تفاصيل للواقعة مغايرة عن رواية أبو اليسر.
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محمد هنيدى

بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
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