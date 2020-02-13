بشير الديك: «الفارس والأميرة» تأخر 17 سنة وسعيد بنجاحه

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م

بشير الديك

أعرب الكاتب الكبير بشير الديك، عن سعادته بنجاح فيلم الأنميشن «الفارس والأميرة»، أول فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، وهو من تأليفه وإخراجه، إذ قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تعبنا فيه أوي وبذلنا فيه مجهود خيالي، والحمد لله على النتائج الإيجابية، والفيلم تأخر حوالي 17 عام ونصف، بسبب التكلفة الإنتاجية، وجزء المعارك الحربية لأنه طويل جدا وأخذ وقت كبير، والفيلم لا يحتمل أجزاء آخرى ممكن نعمل أفلام آخرى»، متابعًا: «آخر مرة سافرت إلى الأردن في افتتاح عرض الفيلم، وفي أول شهر مارس سوف يشارك الفيلم في مهرجان الأقصر، وفي 27 مارس سوف نشارك في مهرجان لسينما الرسوم المتحركة بالمغرب».

وأضاف الديك: «سيتم إفتتاح المهرجان بفيلم الفارس والأميرة وهو مهرجان مهم جدا». وعن الفنانين المشاركين في الفيلم قال: «عبد الرحمن أبو زهرة بشكل أساسي مبسوط برد فعل الناس وكذلك مدحت صالح». وكان العرض الأول للفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، كما عرض في مهرجان مالمو للسينما العربية