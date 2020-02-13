وزير الرياضة يفتتح معرض كوسكواد وقرطام يكرمه

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ م

اشرف صبحي واسلام قرطام

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح كوسكواد، بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، وتفقد الوزير الجناح وأثنى على تنظيم المعرض ككل وذلك في حضور إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت.

كما حرص إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك اوت، على تكريم الوزير برعاية كوسكواد. وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية "ISF"، الذي انطلق اليوم ويستمر إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الشباب

كما حرص إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك اوت، على تكريم الوزير برعاية كوسكواد.



وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية "ISF"، الذي انطلق اليوم ويستمر إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم شركة زين للمعارض.



ويقام المعرض بصفة دورية في دبي والمملكة العربية السعودية، وتعد هذه هى المرة الثانية التي تنظم فيها مصر المعرض، حيث نُظم في مصر من قبل في مارس الماضي بالمركز الأوليمبي في المعادي.



