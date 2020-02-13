رياضة

وزير الرياضة يفتتح معرض كوسكواد وقرطام يكرمه

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ م
اشرف صبحي واسلام قرطام
اشرف صبحي واسلام قرطام
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح كوسكواد، بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، وتفقد الوزير الجناح وأثنى على تنظيم المعرض ككل وذلك في حضور إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت.
كما حرص إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك اوت، على تكريم الوزير برعاية كوسكواد. وتشارك شركة كوسكواد بفريقها والاتحاد الدولي لـ"ستريت وورك أوت" لأول مرة في المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية "ISF"، الذي انطلق اليوم ويستمر إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الشباب
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kosquad (29)

10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.
مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
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kosquad (29)

10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.
أشرف صبحي - أحمد أحمد

مصر تجدد اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 10 سنوات، ووقع الاتفاقية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الكاف. من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي أبرمت في نوفمبر 2007 بين الطرفين، وأضاف أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع اتفاقية المقر الجديدة التي تجدد تلقائيا كل 10 سنوات.
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