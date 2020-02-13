شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (درجات الحرارة)

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م

شبورة - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والغردقة، شديد البرودة ليلا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا على الجنوب، وتنشط الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 12 21طنطا 11 21دمنهور 10 20الإسكندرية 09 20بلطيم 10 20مطروح 10 20السلوم 09 20سيوة 08 21بورسعيد 10 18دمياط 10 18الزقازيق 12 21الإسماعيلية 09 21السويس 10 22العريش 08 20رفح 08 20رأس سدر 08 25نخل 04 23نويبع 18 25طابا 15 24كاترين 05 20الطور