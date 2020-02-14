رياضة

مرتضى منصور: لا للتهويل أو التهوين من الترجي

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه عليه عدم التهوين أو التهويل من الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهتهما في السوبر الإفريقي، حيث قال مرتضى عبر قناة ناديه: "نواجه بطل إفريقيا في العامين الماضيين، ولديه 4 ألقاب دوري أبطال، لكن لا نريد التهويل أو التهوين منه". وأردف: "حتى من يكرهني عليه تمني فوز الفريق. هناك البعض الذين يدعون الانتماء للزمالك يتمنون خسارتنا للسوبر، لكن أنا رئيس مجلس إدارة قد أرحل في أي يوم، عليكم الدعاء للفريق كي يفوز، وأقول للاعبين، أنتم لا تمثلون الزمالك، أنتم تمثلون مصر. اشتريت 10 آلاف علما مصريا وأرسلتهم إلى قطر".
وكشف: "أقول للاعبين مثلما قلت لهم بين شوطي مباراة الإسماعيلي حينما طلبت من أيمن حافظ أن أتحدث للاعبين. علينا أن نلعب بهدوء، ولا نستجيب للاستفزازات، متعوا جمهوركم ومتعوا الملايين الذين يتابعونكم. هذه المباريات (فاترينة)، اللاعب الذي يملك عرضا بـ5 مليون قد يصبحوا 30 و40 مليون، لأن العالم كله يتابعكم".وتحدث
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محمد-صلاح (1)

رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
ثابت-البطل

عاشق الأهلي.. حكاية الحارس «الثابت» الذي مات «بطلًا»

«إحنا لازم نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه أخلاقيات ويعني إيه نظام، واللي عاوز يهاجم الأهلي يهاجمه جوه البيت، ويقول رأيه ويجد الحلول.. لا أستطيع أن أهاجم النادي اللي رباني وكبرني، وكل شخص له وجهة نظر يقولها داخل النادي، وليس في الإعلام والصحافة، ويجب في المواقف الصعبة نقف جنب بعض لمصلحة الأهلي لأنك أنت موجود النهارده وبكرة مش موجود.. لكن النادي الأهلي هو اللي باقي.. والأهلي خيره على أي حد وعلى أكبر حد، من أول رئيسه لأصغر واحد فيه» بتلك الكلمات كان يتحدث «ثابت البطل» حبا وفخرًا بالقلعة الحمراء.
باتريس كارتيرون (4)

قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.
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مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
فريق- الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
مرتضى منصور (1) (1)

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
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