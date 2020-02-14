الزمالك يطمح لتحقيق السوبر الرابع على حساب الترجي

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

الزمالك

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. وتشير الأرقام إلى أن هناك 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994، كما تميل الأرقام لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.

وأول مواجهتين كانتا في نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال) و تعادلا (0 – 0) بالقاهرة ثم فاز الترجي (3 – 1) على ملعب المنزة بتوقيع الهادي بالرخيصة (هدفين) وعلي بن ناجي من علامة الجزاء وسجل للزمالك عفت نصار.وحقق الترجي 7 ألقاب أفريقية منها 4 في دوري الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018

وأول مواجهتين كانتا في نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال) و تعادلا (0 – 0) بالقاهرة ثم فاز الترجي (3 – 1) على ملعب المنزة بتوقيع الهادي بالرخيصة (هدفين) وعلي بن ناجي من علامة الجزاء وسجل للزمالك عفت نصار.



وحقق الترجي 7 ألقاب أفريقية منها 4 في دوري الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995.



فيما فاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دوري الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003).

