تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

مصطفى محمد

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. وتشير الأرقام إلى أن هناك 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994، كما تميل الأرقام لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي.- خط الهجوم: مصطفى محمد.وحقق الترجي 7 ألقاب أفريقية منها 4 في دوري الأبطال (1994