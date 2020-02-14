رونالدو السبب وراء عودة بوفون إلى يوفنتوس

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

جيانلويجي بوفون

تغنى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بكل من زميله في اليوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تعادل يوفنتوس مع ميلان أمس الخميس بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وقال بوفون، في تصريحات لقناة "راي سبورت": "ما زلت ألعب حتى الآن، لأنني أعتقد أنه يمكنني الأداء بمستوى عالٍ، كما أن هناك مواقف تمنحني المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتي إلى يوفنتوس، أحببت تمريرنا للكرة خلال المباراة وانسياب حركة الفريق، لكننا لم نصنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب. التعادل نتيجة جيدة".

وواصل: "إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش في الإياب؟ لم أكن أعلم أنه سيتم إيقاف إبرا. يجب الاعتراف بأنني أبتسم بسبب ذلك. الكثيرون اعتقدوا أن زلاتان لن يقدم الإضافة بعودته، لكنه في سن الـ38 يصنع الفرق". وأكمل الحارس الإيطالي: "عندما يتعلق الأمر باللاعبين، يتعين عليك تحليل مستواهم بشكل فردي،

وواصل: "إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش في الإياب؟ لم أكن أعلم أنه سيتم إيقاف إبرا. يجب الاعتراف بأنني أبتسم بسبب ذلك. الكثيرون اعتقدوا أن زلاتان لن يقدم الإضافة بعودته، لكنه في سن الـ38 يصنع الفرق".



وأكمل الحارس الإيطالي: "عندما يتعلق الأمر باللاعبين، يتعين عليك تحليل مستواهم بشكل فردي، وليس من خلال تاريخ الميلاد فقط. أنا سعيد للغاية من أجل إبرا. إنه بطل استثنائي".



واستمر: "رونالدو لا يصدق. سأعترف أن أحد أسباب عودتي إلى يوفنتوس كانت فرصة اللعب والتدريب مع كريستيانو".



وأتم بوفون: "تبديل القميص مع دانييل مالديني؟ لدي قميص إنريكو كييزا وابنه، جورج وياه وابنه، باولو مالديني وابنه. الآن أنا في انتظار أحفادهم".