رياضة

رونالدو السبب وراء عودة بوفون إلى يوفنتوس

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
تغنى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بكل من زميله في اليوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تعادل يوفنتوس مع ميلان أمس الخميس بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وقال بوفون، في تصريحات لقناة "راي سبورت": "ما زلت ألعب حتى الآن، لأنني أعتقد أنه يمكنني الأداء بمستوى عالٍ، كما أن هناك مواقف تمنحني المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتي إلى يوفنتوس، أحببت تمريرنا للكرة خلال المباراة وانسياب حركة الفريق، لكننا لم نصنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب. التعادل نتيجة جيدة".
وواصل: "إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش في الإياب؟ لم أكن أعلم أنه سيتم إيقاف إبرا. يجب الاعتراف بأنني أبتسم بسبب ذلك. الكثيرون اعتقدوا أن زلاتان لن يقدم الإضافة بعودته، لكنه في سن الـ38 يصنع الفرق". وأكمل الحارس الإيطالي: "عندما يتعلق الأمر باللاعبين، يتعين عليك تحليل مستواهم بشكل فردي،
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الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
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تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"مبروووك ل مصر.. ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة.. مباراة كبيرة". وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة
الزمالك والترجحي

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.
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كريستيان إريكسن (1)

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
رونالدو

تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على معدلات بدنية مميزة، رغم تقدمه في العمر، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على البروتين. ويتناول رونالدو ست وجبات يوميًا، تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج والأسماك، ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تحتوي على لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم، بينما يتناول وجبتي غداء، تحتوي الأولى على السلطة والدجاج، وتتكون الثانية في الأغلب من الأسماك، خاصة سمك التونة، مع السلطة والبيض والزيتون.
رونالدو

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس استعدادا لبارما

يستقبل يوفنتوس نظيره بارما غدًا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أول أمس الخميس، وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا، وأضاف يوفنتوس أن المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما.
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هيجوايين يتغنى بساري ويتحدث عن مزاملة رونالدو

أشاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بمدربه في فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، والذي وصفه بأنه من بين أفضل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم طوال مسيرته، وقال هيجوايين في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الممتازين الذين تعلمت منهم الكثير، لكن ليس هناك شك في أن ساري هو الشخص الذي يُخرج أفضل ما لديَّ"، وأضاف: "أحيانًا نتصادم لأننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، ستختفي وسط الحشد، ولن تحصل على شيء".
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