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مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة شمالي أفغانستان

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
انفجار
انفجار
لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة - إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقا على خفض أعمال العنف لمدة سبعة أيام قبيل توقيع اتفاق سلام.
حسين-سلامي

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، أمس الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.
قاسم-سليمانى

إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
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تفجير-في-أفغانستان (1)

جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
حركة-طالبان

طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
تحطم-طائرة (2)

«النيران تشتعل».. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الإثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان، إذ قال مسؤول أفغاني، إن طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد. وقال مصدر، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة. فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: «قرابة الساعة 13,10 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية».
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
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