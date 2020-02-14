قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

حسين سلامي

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، أمس الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء إن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وقال سلامي في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني: "إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما".من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان