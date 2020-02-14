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هل تأثرت حركة الملاحة بقناة السويس بسبب «كورونا»؟

تحرير:محمد مصباح ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
قناة السويس
قناة السويس
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت الهيئة إن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8%، لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن، وقد انعكست الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجاباً على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

الإياتا: ارتفاع حركة السفر وتباطؤ النمو السنوي في الشرق الأوسط

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب في حركة المسافرين الدوليين لعام 2019، بنسبة 4.2% بالمقارنة مع عام 2018، إذ أوضحت الإياتا تباطؤ معدل النمو السنوي خلال عام 2019 قياسا بالنتائج المُسجلة عام 2018، البالغة 7.3%، ليعتبر بذلك أول عام ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحلات الجوية دون الاتجاه طويل الأمد والبالغ 5.5% منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وارتفعت السعة لعام 2019 بنسبة 3.4%، وسجل عامل الحمولة زيادة بواقع 0.7 نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 82.6%، في حين بلغت الزيادة في عامل الحمولة 81.9% خلال عام 2018.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه"، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل. وقالت الشركة إن قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.
كوبرى-تحيا-مصر

الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري «تحيا مصر»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت. تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تحرم الحكومة الطفل الثالث من مجانية التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز.
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كوبرى-تحيا-مصر

الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري «تحيا مصر»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت. تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
شرب-سيجارة-مخدرات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تداول «سجائر صحية» في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مٌشددةً على أن كافة السجائر المتداولة بالأسواق تحتوي على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
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قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
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