هل تأثرت حركة الملاحة بقناة السويس بسبب «كورونا»؟

تحرير:محمد مصباح ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الهيئة إن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8%، لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن، وقد انعكست الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجاباً على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات