هل طرحت الحكومة 351 قطعة أثرية للبيع في مزاد بأمريكا؟

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

آثار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بعرض 351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية "كولورادو" الأمريكية. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

وقالت وزارة الآثار إن عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، في استعادة 23 قطعة أثريه خلال عام 2019، من عدة دول وهي "إنجلترا، إيطاليا، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، سويسرا وهولندا"، ومن أهم القطع التي تم استردادها