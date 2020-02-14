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«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
مختار جمعة
مختار جمعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تدريب وتثقيف الأئمة، تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير2019، وكذلك تنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للأئمة والواعظات لمعالجة القضايا السكانية، وتنظيم الأسرة، كما تم استحداث
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

الإياتا: ارتفاع حركة السفر وتباطؤ النمو السنوي في الشرق الأوسط

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب في حركة المسافرين الدوليين لعام 2019، بنسبة 4.2% بالمقارنة مع عام 2018، إذ أوضحت الإياتا تباطؤ معدل النمو السنوي خلال عام 2019 قياسا بالنتائج المُسجلة عام 2018، البالغة 7.3%، ليعتبر بذلك أول عام ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحلات الجوية دون الاتجاه طويل الأمد والبالغ 5.5% منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وارتفعت السعة لعام 2019 بنسبة 3.4%، وسجل عامل الحمولة زيادة بواقع 0.7 نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 82.6%، في حين بلغت الزيادة في عامل الحمولة 81.9% خلال عام 2018.
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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه"، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل. وقالت الشركة إن قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.
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الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري «تحيا مصر»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت. تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تحرم الحكومة الطفل الثالث من مجانية التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز.
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كورونا 7

الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن: شكرًا سيادة الرئيس

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها اليوم السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

وزير الأوقاف: الأمن والتنمية يرتبطان بالقضاء على الإرهاب والتطرف

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انه لا أمن ولا بناء ولا تنمية دون القضاء على الإرهاب والتطرف. وأضاف خلال كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة اليوم الثلاثاء في قصر المرابطون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، وسيكتوي بناره كل من دعمه وكل من أسس له أو جامله. وحذر الوزير خلال المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، من مخاطر الفوضى والهدم والإفساد والتخريب، وحث على فضائل البناء والتعمير والتنمية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
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