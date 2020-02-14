«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

مختار جمعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تدريب وتثقيف الأئمة، تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير2019، وكذلك تنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للأئمة والواعظات لمعالجة القضايا السكانية، وتنظيم الأسرة، كما تم استحداث