ماذا قدم فيكتور جوميز مع الزمالك والترجي؟

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

فيكتور جوميز

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، المحدد اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، بين الترجي التونسي والزمالك. جوميز "37 سنة" هو أحد حكام النخبة في القارة الأفريقية، بينما شهدت السنوات الأخيرة ظهوره في عدد من مباريات الفريقين، ويبدو تاريخ الحكم الجنوب أفريقي مع الناديين خاليا من أي تعقيد، أو أزمات، إذ فاز معه الزمالك مرة وخسر أخرى، بينما لم يشهد الترجي في حضوره أي هزيمة.

وأدار جوميز مباراتين للزمالك الأولى أمام اتحاد الجزائر خارج ملعبه بدور المجموعات، لدوري الأبطال، وانتهت بهزيمة الأبيض 2-0، أما المباراة الثانية فكانت ضد اتحاد طنجة المغربي في ثمن نهائي الكونفدرالية وانتهت بفوز الزمالك 3-1.كما أدار جوميز 4 مباريات للترجي، 2 منها في دوري الأبطال موسم 2017-2018، فكانت

وأدار جوميز مباراتين للزمالك الأولى أمام اتحاد الجزائر خارج ملعبه بدور المجموعات، لدوري الأبطال، وانتهت بهزيمة الأبيض 2-0، أما المباراة الثانية فكانت ضد اتحاد طنجة المغربي في ثمن نهائي الكونفدرالية وانتهت بفوز الزمالك 3-1.



كما أدار جوميز 4 مباريات للترجي، 2 منها في دوري الأبطال موسم 2017-2018، فكانت الأولى في 28 أغسطس 2018، خارج أرضه أمام تاون شيب البوتسواني، وانتهت (0-0).



وفي المباراة الثانية أمام النجم الساحلي وانتهت بفوز الترجي 1-0، وفي 4 مايو 2019 عين جوميز حكما لمباراة الترجي ومازيمبي في الكونغو، وانتهت 0-0، في نصف نهائي دوري الأبطال.



وكانت آخر مباراة أدارها للترجي، الموسم الجاري، ضد الرجاء المغربي، على أرض الأخير، وأقيمت في 30 نوفمبر من العام الماضي في افتتاح دور المجموعات، وعاد منها الفريق التونسي منتصرا 2-0.

