رياضة

ماذا قدم فيكتور جوميز مع الزمالك والترجي؟

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
فيكتور جوميز
فيكتور جوميز
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، المحدد اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، بين الترجي التونسي والزمالك. جوميز "37 سنة" هو أحد حكام النخبة في القارة الأفريقية، بينما شهدت السنوات الأخيرة ظهوره في عدد من مباريات الفريقين، ويبدو تاريخ الحكم الجنوب أفريقي مع الناديين خاليا من أي تعقيد، أو أزمات، إذ فاز معه الزمالك مرة وخسر أخرى، بينما لم يشهد الترجي في حضوره أي هزيمة.
وأدار جوميز مباراتين للزمالك الأولى أمام اتحاد الجزائر خارج ملعبه بدور المجموعات، لدوري الأبطال، وانتهت بهزيمة الأبيض 2-0، أما المباراة الثانية فكانت ضد اتحاد طنجة المغربي في ثمن نهائي الكونفدرالية وانتهت بفوز الزمالك 3-1.كما أدار جوميز 4 مباريات للترجي، 2 منها في دوري الأبطال موسم 2017-2018، فكانت
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رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
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عاشق الأهلي.. حكاية الحارس «الثابت» الذي مات «بطلًا»

«إحنا لازم نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه أخلاقيات ويعني إيه نظام، واللي عاوز يهاجم الأهلي يهاجمه جوه البيت، ويقول رأيه ويجد الحلول.. لا أستطيع أن أهاجم النادي اللي رباني وكبرني، وكل شخص له وجهة نظر يقولها داخل النادي، وليس في الإعلام والصحافة، ويجب في المواقف الصعبة نقف جنب بعض لمصلحة الأهلي لأنك أنت موجود النهارده وبكرة مش موجود.. لكن النادي الأهلي هو اللي باقي.. والأهلي خيره على أي حد وعلى أكبر حد، من أول رئيسه لأصغر واحد فيه» بتلك الكلمات كان يتحدث «ثابت البطل» حبا وفخرًا بالقلعة الحمراء.
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قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. وتشير الأرقام إلى أن هناك 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994، كما تميل الأرقام لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.
الزمالك- وطنطا (4)

الزمالك يطمح لتحقيق السوبر الرابع على حساب الترجي

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. وتشير الأرقام إلى أن هناك 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994، كما تميل الأرقام لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.
مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
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