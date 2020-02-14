إصابة 20 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف بالمنيا

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

إسعاف

أصيب 20 شخصًا بجروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي في قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، أثناء إقامة حفل زفاف، وتم نقلهم لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وانهارت «بلكونة» بفعل الانفجار.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي بقرية مطاي البلد، كان مقاما بداخله حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة، وتقرر خروج الجميع عدا 3 هم: صباح نور خلف 25 عاما، أنوار جمال