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رياضة وجلسة تدليك.. هدايا صحية في عيد الحب

تحرير:إسراء سليمان ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
الاحتفال بالفلانتين
الاحتفال بالفلانتين
يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، ويعتبر رسالة لنشر السلام والإنسانية، في وقت انتشرت فيه الحروب والمطامع، لذا تقديم الهدايا وتبادل العبارات اللطيفة، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، من ناحية أخرى، نشعر بالملل عند تقديم الهدايا التقليدية، كالورد والشوكولاتة، فلا مانع من ابتكار هدايا صحية، على سبيل المثال: ممارسة الرياضة مع شريكك، أو تناول طعام صحي، أو الذهاب معه لجلسة تدليك، للحصول على مزيد من الراحة والاسترخاء، نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
يعم الحب في الأجواء، وينتظر الجميع مفاجئة، فكن أنت المبادر دائمًا، فيمكنك وضع باقة من الزهور على طاولة الطعام، أو شراء الشوكولاتة وتوزيعها على أصدقائك، وخاصة "السينجل"، فالهدايا لا تقتصر على الأزواج أو العشاق فقط، وإذا كنت أنت وشريكك من محبي الحفاظ على الصحة، عليك بتقديم الهدايا الآتية: 1- طهي وجبة
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مدينة ووهان

من قلب ووهان.. "الموت بالمنزل أفضل من الحجر الصحي"

هل تسمع عن أفلام "الزومبي"؟ اعتمدت العديد من الأفلام الأجنبية على استخدام هذه الفكرة، تتمثل في انتشار مرض ما يؤدي إلى قتل الآخرين، من خلال "عضة"، يقوم بها الشخص المصاب، نرى ذلك من خلال شاشات التليفزيون فقط، ولكن الآن أصبحت مدينة الأشباح واقع "ووهان"، يعيش الآن جميع السكان في خوف كبير، فقررت السلطات منع السفر أو الدخول نتيجة لانتشار وباء كورونا، لذا كان لابد من الاستماع إلى قصص من داخل مدينة الزومبي الجديدة في وسط الصين، وذلك نقلًا عن موقع "BBC".
السعادة

التسامح والامتنان| عادات بسيطة تجعل حياتك سعيدة

في وقت انتشرت به ضغوط الحياة والتوتر والاكتئاب، نتيجة الأعمال اليومية التي لا تنتهي، بجانب الأحلام التي ليس لها سقف، لابد أن نبحث عن السعادة، ونتذكر جيدًا أن لدينا حق في هذه الحياة، يمكنك الحصول عليها من ابتسامة تتلقاها من عابر سبيل، ضحكة طفل صغير لا يعلم شيء عن الحياة سوى برائته، كما يمكنك تعلم مهارة جديدة أو ممارسة نشاط، وقضاء وقت طويل مع عائلتك، ولا تنسى السفر، فأثبتت جميع الدراسات والأبحاث فوائد السفر المتعددة للصحة النفسية، نقلًا عن "timesofindia".
انتصار طفلة على السرطان

"ليليان".. محاربة صغيرة انتصرت على ورم بالمخ

يوافق اليوم الرابع من فبراير، وهو اليوم العالمي للسرطان، ينتشر المرض بشكل كبير، وربما تتزايد ضحاياه كل يوم، ولكن يولد معه الأمل والتشبث بالحياة، استطاع العديد من الأشخاص التغلب على هذا المرض اللعين، توجد قصص بطولات صغيرة وكبيرة، بعضها مرئي، والبعض الآخر خلف الشاشات ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الانتصار، على سبيل المثال الطفل زين أو "باتمان الصغير"، الذي انتصر على المرض أربع مرات، ولكن ليس زين فقط، بل يوجد طفلة رضيعة تسمى "ليليان"، استطاعت أيضًا هزيمة سرطان المخ، وذلك نقلا عن timesofindia".
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