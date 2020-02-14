رياضة وجلسة تدليك.. هدايا صحية في عيد الحب

تحرير:إسراء سليمان ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

الاحتفال بالفلانتين

يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، ويعتبر رسالة لنشر السلام والإنسانية، في وقت انتشرت فيه الحروب والمطامع، لذا تقديم الهدايا وتبادل العبارات اللطيفة، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، من ناحية أخرى، نشعر بالملل عند تقديم الهدايا التقليدية، كالورد والشوكولاتة، فلا مانع من ابتكار هدايا صحية، على سبيل المثال: ممارسة الرياضة مع شريكك، أو تناول طعام صحي، أو الذهاب معه لجلسة تدليك، للحصول على مزيد من الراحة والاسترخاء، نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

يعم الحب في الأجواء، وينتظر الجميع مفاجئة، فكن أنت المبادر دائمًا، فيمكنك وضع باقة من الزهور على طاولة الطعام، أو شراء الشوكولاتة وتوزيعها على أصدقائك، وخاصة "السينجل"، فالهدايا لا تقتصر على الأزواج أو العشاق فقط، وإذا كنت أنت وشريكك من محبي الحفاظ على الصحة، عليك بتقديم الهدايا الآتية: 1- طهي وجبة