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4 ثمار تساعدك على تنظيف جسمك من النيكوتين

تحرير:إسراء سليمان ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م
أضرار التدخين
أضرار التدخين
التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والموت حول العالم، بجانب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبالرغم من أن المدخنين يعلمون جيدًا الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه، إلا أن النيكوتين الموجود بالسجائر، يولد رغبة شديدة، للاستمرار في التدخين، تفوق قدرتك في التغلب على السجائر، لكن ما العمل؟ يقول خبراء التغذية، إنه يوجد العديد من الثمار الصحية، التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، على سبيل المثال: البرتقال والزنجبيل والجزر والليمون، وذلك نقلًا عن "boldsky".
توجد العديد من الأبحاث التي توضح، الأضرار الناتجة عن التدخين، لكن مدمني التدخدين يصعب عليهم التوقف عن هذه العادة، لذا كشف خبراء التغذية عن مجموعة من الأطعمة، تساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين، وفيما يلي بعض منها: 1- البرتقال غني بفيتامين "C" الذي يعمل على التعزيز من عملية الأيض، وطرد النيكوتين من الجسم. 2-
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قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
نكهات-مختلفة-من الشاى (1)

للحصول على نوم هادئ تناول شاي الموز أو اللافندر

نتعرض كل يوم لمواقف في العمل أو الحياة بشكل عام، تؤدي إلى زيادة التوتر والضغط النفسي والإجهاد، مما يجعلنا غير قادرين على تحقيق الأهداف، وليس ذلك فقط، بل يؤثر التوتر على النوم أيضًا، ويؤدي إلى الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، لذا ينصح بممارسة الرياضة قبل الذهاب للنوم، مع تناول مشروب دافئ، لاسترخاء العضلات، وبخاصة الشاي، على سبيل المثال شاي اللافندر، يتميز بخصائص علاجية، تساعدك على النوم، كما أن شاي الموز فعال بشكل كبير، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الاسناك أفضل من الوجبات

لو شعرت بالجوع في الـ3 مساءً.. تناول الحمص والجزر

نحتاج دائمًا لتناول اسناك أو طعام خفيف بين الوجبات الرئيسية، للحصول على الطاقة، التي تساعدنا على إنجاز مزيد من الأعمال اليومية، ففي الساعة الثالثة مساء يوميا تراودك الأفكار بالذهاب إلى أحد المطاعم الشهيرة، وتناول ساندوتش من البرجر والجبنة، ولكن هل تعلم أن مثل هذه العادات، تؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، كما أنها تضر بالصحة، وتزيد من معدلات الكوليسترول، لذا عليك اختيار أنواع صحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
البيض باشكال مختلفة

دراسة: تناول بيضة واحدة يوميًا تحمي قلبك

يعتبر البيض من الأطعمة الغذائية، التي تحتوي على جميع ما يتطلبه الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة والبروتين والكالسيوم، لذا ينصح بتناوله في جميع الأنظمة الغذائية، لأنه خالي من أي آثار جانبية، فمنذ الصغر وجدنا آبائنا يتحدثون عن أهمية البيض لعظامنا، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فهو مصدر جيد أيضًا بالزنك والسيلينيوم والكبريت، ولكن كم مرة يجب تناول البيض يوميًا؟ كان للدراسات آراء مختلفة حول الاستهلاك، سوف نتعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
مشروبات الزنجبيل

لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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