4 ثمار تساعدك على تنظيف جسمك من النيكوتين

تحرير:إسراء سليمان ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م

أضرار التدخين

التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والموت حول العالم، بجانب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبالرغم من أن المدخنين يعلمون جيدًا الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه، إلا أن النيكوتين الموجود بالسجائر، يولد رغبة شديدة، للاستمرار في التدخين، تفوق قدرتك في التغلب على السجائر، لكن ما العمل؟ يقول خبراء التغذية، إنه يوجد العديد من الثمار الصحية، التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، على سبيل المثال: البرتقال والزنجبيل والجزر والليمون، وذلك نقلًا عن "boldsky".

توجد العديد من الأبحاث التي توضح، الأضرار الناتجة عن التدخين، لكن مدمني التدخدين يصعب عليهم التوقف عن هذه العادة، لذا كشف خبراء التغذية عن مجموعة من الأطعمة، تساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين، وفيما يلي بعض منها: 1- البرتقال غني بفيتامين "C" الذي يعمل على التعزيز من عملية الأيض، وطرد النيكوتين من الجسم. 2-