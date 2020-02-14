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الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري «تحيا مصر»

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
كوبري تحيا مصر
كوبري تحيا مصر
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت. تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
وقالت المحافظة إن هناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها المحافظة، حيث يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي، بالإضافة إلى الكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها وتدارك العيوب الموجودة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الكوبري بعد الصيانة.وفي النهاية، ناشدت
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

الإياتا: ارتفاع حركة السفر وتباطؤ النمو السنوي في الشرق الأوسط

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب في حركة المسافرين الدوليين لعام 2019، بنسبة 4.2% بالمقارنة مع عام 2018، إذ أوضحت الإياتا تباطؤ معدل النمو السنوي خلال عام 2019 قياسا بالنتائج المُسجلة عام 2018، البالغة 7.3%، ليعتبر بذلك أول عام ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحلات الجوية دون الاتجاه طويل الأمد والبالغ 5.5% منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وارتفعت السعة لعام 2019 بنسبة 3.4%، وسجل عامل الحمولة زيادة بواقع 0.7 نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 82.6%، في حين بلغت الزيادة في عامل الحمولة 81.9% خلال عام 2018.
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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه"، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل. وقالت الشركة إن قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.
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هل تحرم الحكومة الطفل الثالث من مجانية التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز.
شرب-سيجارة-مخدرات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تداول «سجائر صحية» في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مٌشددةً على أن كافة السجائر المتداولة بالأسواق تحتوي على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات.
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شرب-سيجارة-مخدرات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تداول «سجائر صحية» في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مٌشددةً على أن كافة السجائر المتداولة بالأسواق تحتوي على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

هل تأثرت حركة الملاحة بقناة السويس بسبب «كورونا»؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
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