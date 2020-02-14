الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لأهالي قرية بالسويس

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

مستشفى الشرطة

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية لقاطني قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعي الأحوال المدنية والخدمات الطبية، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتضمنت القافلة أنشطة عدة أبرزها توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المستمرة لكبار مساعديه بالوزارة ومختلف القطاعات.في إطار حرص