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للحصول على الطاقة.. استبدل القهوة بصعود السلالم

تحرير:إسراء سليمان ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م
صعود السلم
صعود السلم
تتزايد الأعمال كل يوم، ومع ضغوط الحياة الاقتصادية ومشاغل الحياة، يصعب علينا التحمل، ونصبح غير قادرين على التعامل مع عقبات الحياة، وبالتالي نلجأ إلى تناول مشروبات منبهة تساعدنا على التركيز والحصول على الطاقة، ومنها: القهوة والمشروبات الغازية، لكن الإفراط في تناول مثل تلك المشروبات ينتج عنه بعض من الآثار السلبية، لذا يقول الباحثون إن صعود السلالم يساعد أكثر من أي شيء آخر في الحصول على الطاقة، وبالتالي توقف في الحال عن تناول القهوة، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
ويعتبر تناول مشروبات غنية بالكافيين من أكثر الطرق المتداولة، لتقليل التعب والإرهاق وزيادة التركيز، إضافة إلى التعزيز من الطاقة والانتباه، فكوب من القهوة بمنتصف اليوم أو قبل النوم، يعتبر أحد الخيارت المثالية لدى العديد من الأشخاص، لكن لا مفر من أن الإفراط يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. مثل عسر الهضم. ومن
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القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
كورونا

دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يومًا

توصلت دراسة جديدة إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان قد تصل إلى 24 يوما في حالات نادرة، وهي فترة أطول من التي كان متعارفا عليها، والتي تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة في الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.
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قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
نزلات البرد

متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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