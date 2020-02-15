للحصول على الطاقة.. استبدل القهوة بصعود السلالم

تحرير:إسراء سليمان ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

صعود السلم

تتزايد الأعمال كل يوم، ومع ضغوط الحياة الاقتصادية ومشاغل الحياة، يصعب علينا التحمل، ونصبح غير قادرين على التعامل مع عقبات الحياة، وبالتالي نلجأ إلى تناول مشروبات منبهة تساعدنا على التركيز والحصول على الطاقة، ومنها: القهوة والمشروبات الغازية، لكن الإفراط في تناول مثل تلك المشروبات ينتج عنه بعض من الآثار السلبية، لذا يقول الباحثون إن صعود السلالم يساعد أكثر من أي شيء آخر في الحصول على الطاقة، وبالتالي توقف في الحال عن تناول القهوة، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

ويعتبر تناول مشروبات غنية بالكافيين من أكثر الطرق المتداولة، لتقليل التعب والإرهاق وزيادة التركيز، إضافة إلى التعزيز من الطاقة والانتباه، فكوب من القهوة بمنتصف اليوم أو قبل النوم، يعتبر أحد الخيارت المثالية لدى العديد من الأشخاص، لكن لا مفر من أن الإفراط يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. مثل عسر الهضم. ومن