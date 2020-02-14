قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

باتريس كارتيرون

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.

جاءت أولى مواجهات كارتيرون بالترجي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2018، أثناء قيادته للأهلي، حيث حقق الأحمر فوزا خارج الميدان برادس بهدف، ليصعد الفريقين معا لدور الثمانية.تكررت مواجهة كارتيرون، والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 حيث فاز ذهابا بملعب برج العرب بالإسكندرية 3-1، في

جاءت أولى مواجهات كارتيرون بالترجي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2018، أثناء قيادته للأهلي، حيث حقق الأحمر فوزا خارج الميدان برادس بهدف، ليصعد الفريقين معا لدور الثمانية.



تكررت مواجهة كارتيرون، والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 حيث فاز ذهابا بملعب برج العرب بالإسكندرية 3-1، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وفي الإياب خسر في رادس 3-0، ليخسر الأهلي لقبا كان في المتناول، بعدها بأيام خسر هو منصبه.



ثم انتقل كارتيرون في تجربة أخرى مع الرجاء المغربي، أحد كبار القارة السمراء، الذي توج قبل توليه المهمة ببطولة الكونفدرالية في الموسم قبل الماضي، ونجح كارتيرون في قيادة بطل المغرب لحصد لقب السوبر الأفريقي بالفوز 2-1 على الترجي في الدوحة مطلع العام الماضي، بعد شهرين فقط من تعيينه، ليرد اعتباره جزئيا أمام بطل تونس.

