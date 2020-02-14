جريمة

ضبط عامل استولى على 800 ألف من 6 أشخاص بالجيزة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
أمن الجيزة
أمن الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل استولى على 800 ألف جنيه من بعض المواطنين بالجيزة؛ بزعم مشاركته فى أحد المشروعات التجارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مباحث الأموال الامة بمديرية أمن الجيزة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، له معلومات جنائية، إذ مارس نشاطا غير مشروع فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية بالمزاد
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مراكز-إدمان-غير-مرخصة (1)

مكافحة المخدرات تداهم مراكز الموت في حدائق الأهرام

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، أسفرت جهودها عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات عدة أبرزها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
وزارة-الداخلية

لجنة أمنية تتفقد مواقع خدمية بمديرية أمن الإسماعيلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.
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تزوير-مستندات (3)

البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.
وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
جثة-فى-شقة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
القبض- على- المتهم

أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
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