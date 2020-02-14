ضبط عامل استولى على 800 ألف من 6 أشخاص بالجيزة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

أمن الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل استولى على 800 ألف جنيه من بعض المواطنين بالجيزة؛ بزعم مشاركته فى أحد المشروعات التجارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مباحث الأموال الامة بمديرية أمن الجيزة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، له معلومات جنائية، إذ مارس نشاطا غير مشروع فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية بالمزاد

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، له معلومات جنائية، إذ مارس نشاطا غير مشروع فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية بالمزاد العلنى من إحدى الشركات الاستثمارية، وتم رسو المزاد عليه خلافاً الحقيقة، وذلك نظير حصولهم على ربح مادى بتلك المشاركة التجارية.



وأضافت التحريات أن المتهم استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية فى النصب على ضحاياه مدعيا أنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.



