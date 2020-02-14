جريمة

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عن مخططات إسقاط الدولة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة من 9 – 11 فبراير الجاري فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
الورشة التدريبية ناقشت عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الاقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).وأسفرت المناقشات
اقرأ المزيد
مراكز-إدمان-غير-مرخصة (1)

مكافحة المخدرات تداهم مراكز الموت في حدائق الأهرام

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، أسفرت جهودها عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات عدة أبرزها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
وزارة-الداخلية

لجنة أمنية تتفقد مواقع خدمية بمديرية أمن الإسماعيلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.
اقرأ المزيد من الأخبار
قبض-متهم

تاجر قماش بدرجة نصاب.. مباحث الأموال العامة كشفته

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.
قوات-الشرطة (2)

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة الكلية البحرية فى ضيافة أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلبة الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية، وذلك فى إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكريةـ إذ كان في استقبالهم رئيس وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]