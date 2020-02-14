أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عن مخططات إسقاط الدولة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

أكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة من 9 – 11 فبراير الجاري فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

الورشة التدريبية ناقشت عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الاقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).وأسفرت المناقشات

الورشة التدريبية ناقشت عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الاقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).



وأسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، وذلك بما تم من رفع الوعى لدى المواطنين.



وفى ختام الفعاليات، قام المشاركون بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وتم منحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.



