مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

وحدة مرور

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.

خلال اللقاء، تم التطرق أيضاً للجهود المبذولة فى مجال الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة والوسائل والإجراءات الاحترازية التى يتبعها المواطن؛ للحفاظ على أمنه وسلامته على الطريق.من جانبهم توجه الطلاب الزائرون عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق،