رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

محمد صلاح

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020 في 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قال منذ أيام، إنه لم يتواصل مع محمد صلاح للانضمام للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020 في 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.



شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قال منذ أيام، إنه لم يتواصل مع محمد صلاح للانضمام للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مضيفًا: "بكل شفافية هذا الأمر صعب للغاية وفي حالة موافقة صلاح على المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد سيكون عليه بذل جهدا كبيرا لإقناع ليفربول بذلك".



ليفربول يستعد لمواجهة نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي يوم السبت، كما سيواجه ليفربول أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

