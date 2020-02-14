لجنة أمنية تتفقد مواقع خدمية بمديرية أمن الإسماعيلية

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

وزارة الداخلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

قطاع الخدمات الطبية وجه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة

قطاع الخدمات الطبية وجه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، ومواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

























