أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

أكاديمية الشرطة

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.

أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها- وفقاً لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.وفى نهاية الزيارة أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات هامة فى شأن مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.من ناحية أخرى، نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة