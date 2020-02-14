جريمة

مكافحة المخدرات تداهم مراكز الموت في حدائق الأهرام

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م
مركز لعلاج الإدمان - أرشيفية
مركز لعلاج الإدمان - أرشيفية
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، أسفرت جهودها عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات عدة أبرزها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما شملت الجهود عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبياً وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.في سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط
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اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
وزارة-الداخلية

لجنة أمنية تتفقد مواقع خدمية بمديرية أمن الإسماعيلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عن مخططات إسقاط الدولة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة من 9 – 11 فبراير الجاري فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
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وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
بانجو (3)

ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما عاطل له معلومات جنائية وسائق.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

خناقة بعد درس خصوصي.. كواليس فيديو «راجح الجيزة»

مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وشهد رواجا عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما (فيسبوك - تويتر) تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد فى الجيزة) يُظهر اعتداء مجموعة من الصبية على آخر بواسطة أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته برجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب انتهاء حضورهم "درس خصوصي" بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط مطالبات بسرعة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الردع العام الذي تتبناه وزارة الداخلية.
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