مكافحة المخدرات تداهم مراكز الموت في حدائق الأهرام

١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م

مركز لعلاج الإدمان - أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، أسفرت جهودها عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات عدة أبرزها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما شملت الجهود عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبياً وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.في سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط

كما شملت الجهود عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبياً وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.



في سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.



وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الأفيون – 100 جرام هيروين – 10 جرامات حشيش – 10 جرامات بانجو – 55 قرصا مخدرا – فرد خرطوش وطلقتان – سيارة ملاكى – 83 ألف جنيه – سلاح أبيض – 4هواتف محمولة).



