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بعد التطوير.. افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي
افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي
افتُتحت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ميدان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، في منطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، بعد أعمال تجديده وتطويره التي قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ شهد الافتتاح نائبا عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الأستاذ يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائبا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل وأسرته، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة، على رأسها المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال، والمهندس محمد فريد مدير الإدارة الهندسية.
ورحب الأستاذ يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، عضو مجلس إدارة الهيئة، في كلمته بالسادة الضيوف، ناقلا لهم تحيات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، واعتزازه بتخليد ذكرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، تلك الشخصية الوطنية التي حظت بحب واحترام الجماهير وثقة النخبة الأدبية، لافتا إلى أن تخليد أسماء الرموز
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة عن أول حالة كورونا بمصر: «المرض في فترة الحضانة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها لشاب أجنبي عمره 33 عاما، موضحة أنه كان يعيش مع 3 شباب آخرين من نفس جنسيته، مؤكدة على أنه تم نقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل تحت رعاية دقيقة. وأضافت «زايد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالة، وجميعهم بخير، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وتم إخلاء المبنى وتطهيره.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: تركيا تستغل الحرم المكي في العمل السياسي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي، وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو «يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة»، ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».
تامر- مرسي

تعرف على تفاصيل إطلاق أول قناة للقرآن الكريم في مصر

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إطلاق أول قناة قرآن مصرية تٌعطي فرصة للقراء الجدد، حتى يكون هناك جيل جديد من القراء، موضحا أنه سيكون صيغ كثيرة للوصول إلى الأصوات التي تجيد تلاوة القرآن مثل إجراء المسابقات. وأضاف «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن قراء القرآن المصريين يتمتعون بشهرة كبيرة ولهذا يجب أن يكون هناك قناة مصرية للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن القناة ستركز على التلاوات خلال فترة البث التجريبي، وبعدها سيتم التفكير هل سيكون هناك خريطة برامجية أم لا.
كورونا

ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

هل تأثرت حركة الملاحة بقناة السويس بسبب «كورونا»؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
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«اقتصادية قناة السويس» تكشف أسباب انسحاب تحالف «بولاريس باركس»

أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أسباب عدم اتمام مشروع تحالف "بولاريس باركس إنترناشيونال" للتطوير الصناعي بالمنطقة، قائلة: "إن التحالف قرر التركيز على الاستثمار بأماكن أخرى". ونفت الهيئة، في بيان لها اليوم، بشدة ما تردد بشأن خروج التحالف من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض أوعدم جدوى المشروع اقتصاديا.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

قناة السويس تسجل عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 قد سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.
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