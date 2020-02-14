بعد التطوير.. افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي

افتُتحت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ميدان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، في منطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، بعد أعمال تجديده وتطويره التي قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ شهد الافتتاح نائبا عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الأستاذ يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائبا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل وأسرته، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة، على رأسها المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال، والمهندس محمد فريد مدير الإدارة الهندسية.

ورحب الأستاذ يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، عضو مجلس إدارة الهيئة، في كلمته بالسادة الضيوف، ناقلا لهم تحيات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، واعتزازه بتخليد ذكرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، تلك الشخصية الوطنية التي حظت بحب واحترام الجماهير وثقة النخبة الأدبية، لافتا إلى أن تخليد أسماء الرموز