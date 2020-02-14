الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

الزمالك

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.

لاعبي الزمالك أضاعوا أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق معاذ بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي، الذي تراجع إلى وسط ملعبه في ظل سيطرة الفارس الأبيض على مجريات اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، احتسب ركلة جزاء لفريق الترجي، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بداعي لمسة