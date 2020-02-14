رياضة

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
الزمالك
الزمالك
توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الراعبة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحقق المدرب الفرنسي «باتريس كارتيرون»، اللقب الأول له مع الفارس الأبيض. فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، ولم يحتاج سوى دقيقتين فقط من أجل الوصول إلى شباك معز بن شريفية، بعد كرة وصلت للمغربي أشرف بن شرقي على يسار الملعب، مررها إلى محمد عبد الشافي، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها يوسف أوباما، برأسية قوية سكنت شباك الترجي.
لاعبي الزمالك أضاعوا أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق معاذ بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي، الذي تراجع إلى وسط ملعبه في ظل سيطرة الفارس الأبيض على مجريات اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، احتسب ركلة جزاء لفريق الترجي، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بداعي لمسة
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الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"مبروووك ل مصر.. ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة.. مباراة كبيرة". وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة
محمد-صلاح (1)

رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
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