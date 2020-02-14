تعرف على تفاصيل إطلاق أول قناة للقرآن الكريم في مصر

تحرير:محمد فتحي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م

تامر مرسي

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إطلاق أول قناة قرآن مصرية تٌعطي فرصة للقراء الجدد، حتى يكون هناك جيل جديد من القراء، موضحا أنه سيكون صيغ كثيرة للوصول إلى الأصوات التي تجيد تلاوة القرآن مثل إجراء المسابقات. وأضاف «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن قراء القرآن المصريين يتمتعون بشهرة كبيرة ولهذا يجب أن يكون هناك قناة مصرية للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن القناة ستركز على التلاوات خلال فترة البث التجريبي، وبعدها سيتم التفكير هل سيكون هناك خريطة برامجية أم لا.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة فضائية دينية جديدة بعنوان «مصر قرآن كريم»، إذ نشر مرسي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، البرومو الدعائي للقناة، التي من المقرر أن ينطلق بثها التجريبي غدًا الجمعة، موضحًا أن القناة سيتم إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد