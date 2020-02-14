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تعرف على تفاصيل إطلاق أول قناة للقرآن الكريم في مصر

تحرير:محمد فتحي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م
تامر مرسي
تامر مرسي
قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إطلاق أول قناة قرآن مصرية تٌعطي فرصة للقراء الجدد، حتى يكون هناك جيل جديد من القراء، موضحا أنه سيكون صيغ كثيرة للوصول إلى الأصوات التي تجيد تلاوة القرآن مثل إجراء المسابقات. وأضاف «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن قراء القرآن المصريين يتمتعون بشهرة كبيرة ولهذا يجب أن يكون هناك قناة مصرية للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن القناة ستركز على التلاوات خلال فترة البث التجريبي، وبعدها سيتم التفكير هل سيكون هناك خريطة برامجية أم لا.
وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة فضائية دينية جديدة بعنوان «مصر قرآن كريم»، إذ نشر مرسي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، البرومو الدعائي للقناة، التي من المقرر أن ينطلق بثها التجريبي غدًا الجمعة، موضحًا أن القناة سيتم إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة عن أول حالة كورونا بمصر: «المرض في فترة الحضانة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها لشاب أجنبي عمره 33 عاما، موضحة أنه كان يعيش مع 3 شباب آخرين من نفس جنسيته، مؤكدة على أنه تم نقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل تحت رعاية دقيقة. وأضافت «زايد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالة، وجميعهم بخير، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وتم إخلاء المبنى وتطهيره.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: تركيا تستغل الحرم المكي في العمل السياسي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي، وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو «يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة»، ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».
كورونا

ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
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تامر- مرسي

تامر مرسي يُعلن انطلاق أول قناة مصرية للقرأن الكريم

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة فضائية دينية جديدة بعنوان «مصر قرآن كريم»، إذ نشر مرسي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، البرومو الدعائي للقناة، التي من المقرر أن ينطلق بثها التجريبي غدًا الجمعة، موضحًا أن القناة سيتم إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد 10853 أفقي. من جانبه، قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة، إن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة، التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الإسلامي.
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن: شكرًا سيادة الرئيس

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها اليوم السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.
مجلس-النواب (1)

تشريعية النواب تضم القنوات والإذاعة لتعريفات الكيانات الإرهابية‎

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المحرضه على الإرهاب، وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
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