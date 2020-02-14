«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

تحرير:وكالات ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ م

خليفة حفتر

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا، قائلًا: «إن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن»، مضيفًا: «لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة»، موجهًا في كلمته للمتظاهرين بمدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».

وشدد قائد الجيش الوطني الليبي على أن قوات الجيش الليبي، لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة فقط سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار، قائلًا: «نحن على تخوم قلب طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.وأفاد المركز الإعلامي لغرفة